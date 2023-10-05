泓德能源董事長謝源一表示，星星電力與永豐銀行今年七月甫簽署五年1,430萬度綠電購售電合約（CPPA），兩個月內即以高效率完成轉供作業，讓永豐銀行順利自9/1開始享有綠電；未來也將持續擴增綠電需求。雙方現在將合作拓展至售電信託專戶，也期待透過永豐的多元服務來幫助更多中小企業達成永續目標。

電力開放自由市場、可自行交易之後，售電渠道多元，發電業者可將電力轉售給售電業者、或者直售給購電客戶。如何確保購電方的信用評價、確保金流安全是隨之而來的隱患。透過銀行端以第三方身分控管金流、專款專用，可避免資金挪動等相關問題產生。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，自2021年起推動綠電交易自由化，近期亦攜手星星電力導入信託架構，持續提供創電、售電及購電的三方安全便捷交易平台，攜手企業夥伴共同朝淨零永續目標邁進。

星星電力於2020年成立、2021年取得售電執照，目前在50家售電業者中排名前三大。身為綠電顧問專家，星星電力提供四大面向服務，首先是「綠能顧問諮詢」，視客戶需求來提供解決方案，以協助達成減碳永續目標；其次為「電力可視化」，透過雲端平台幫助用戶瞭解自身用電狀況，整合與監控綠電使用狀況，以進一步分析並提升運營效能；第三為「儲能系統整合」，為用戶提供最適之軟硬體設備搭配，參與台灣電力政策導入「輔助服務系統」，以保障電力能穩定供應，並能依照用電尖峰／離峰時段調配電力供需；最後為「幫助客戶取得綠電與憑證」，星星電力合作客戶包含玉山銀行、中國信託、國泰人壽、國泰產險、台灣大哥大、SHISEIDO、YUASA、101金融大樓等各行業企業，截至今年9月已簽定綠電購售契約1.7億度以上，產出綠電憑證達16,484張。