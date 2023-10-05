美國總統拜登今天坦言，他擔憂華府的政治混亂可能威脅到美國對烏克蘭的援助，敦促共和黨人停止內鬥，支持「至關重要」的對烏援助。

法新社報導，拜登又說，華府陷入混亂令美國盟友感到憂心，他不久後將發表重大演說，闡述支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的必要性。

拜登說：「我很快就會發表重要演說談論這個議題，以及為何信守承諾對美國與我們的盟友至關重要。」

記者問到聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭自家共和黨強硬派罷黜，是否會影響對烏克蘭作戰行動提供的更多資金時，拜登說：「這真的令我感到擔憂。但我知道參、眾議院大多數的兩黨議員已表示，他們支持向烏克蘭提供資金。」

美國國會上週末在最後一刻達成協議，避免聯邦政府關門，但協議中卻不含對烏克蘭提供的新資金，且麥卡錫昨天遭罷免，也使得取得快速解決方案的希望變得渺茫。

角逐下任議長的人選抱持著各種看法，但其中一人是強硬派的共和黨人喬登（Jim Jordan），他對金援烏克蘭明顯持懷疑態度。

現在時間變得至關重要，在烏克蘭試圖在冬季即將來臨前，推動目前進展緩慢的反攻俄國行動之際，白宮警告援助金額將在數個月內用罄。

拜登指出，「我們也許能另闢蹊徑」，在不用獲得國會批准下「找到資金」，但他沒有提供進一步細節。

白宮又說，拜登明天將聽取國安團隊對烏克蘭局勢的簡報，而新任參謀首長聯席會議主席布朗（Charles "CQ" Brown）將首度參與。