台北市政府主辦「2023台北白晝之夜」活動，將於10月7日晚間6時登場，配合白晝之夜，台北捷運為加強疏運參加民眾，北捷板南線及淡水信義線市政府站、台北101／世貿站往台北車站方向列車，將以單向載客方式延長營運至8日凌晨3時，延長營運期間班距為20分鐘，並依人潮狀況機動加開班次。

2023台北白晝之夜在信義區國父紀念館、台北市議會與台北市政府3大場館與周邊場域展開，主題為「起義吧！」，以3大場館、6大主題，精選9大亮點作品，集結25件跨媒材藝術裝置作品，逾35場演出節目。

北捷指出，動鄰近捷運國父紀念館站、市政府站及台北101／世貿站，除將於3站加強人潮管制及動線引導，板南線及淡水信義線末班車後，也會於市政府站、台北101／世貿站往台北車站方向列車，以單向載客方式延長營運至8日凌晨3時，延長營運期間的班距約為20分鐘，並依人潮狀況機動加開班次。

北捷提醒，市政府站、國父紀念館站及台北101／世貿站均可上、下車，沿途其他各站僅可下車出站，不可進站搭車。