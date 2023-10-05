余姓水電工上酒館消費，一口氣點了梁姓和黃姓小姐坐檯，他騙2女自己在大陸擁有15億身家，直接刷卡會被太太發現，要梁女代墊當晚消費2萬3000元，搭車時又向梁女借2萬元，承諾隔天匯30萬元答謝。梁女事後沒收到錢，驚覺遭騙報警提告，這才發現余男根本不是大老闆，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴余男。

今年3月21日晚上11點多，余姓男子明知自己身上沒多少錢，竟跑去高雄前金區某酒館消費，點了梁女、黃女坐檯陪酒。余男在酒店內大肆吹噓，表示自己在博愛四路有房產，在大陸經營俱樂部，身價15億元。

結帳時，余男騙梁、黃兩女可以幫她們衝業績，要帶2人出場，但是因為自己在大陸開公司，在台灣不能用信用卡刷卡，一旦刷了就會被太太發現，希望梁女先代墊，隔日再匯款歸還。

梁女不疑有他，代墊後與黃女和余男出場，3人在計程車上，余男又向梁女開口，謊稱身上現金不足，希望梁女借他2萬元，為了感謝梁女幫忙，隔天會請姐姐一次匯30萬元給梁女作為答謝。

梁女當時傻傻相信余男，一個晚上就損失4萬多元，隔天也沒收到余男的匯款，驚覺被騙，趕緊報警提告。

面對檢警偵訊，余男才坦承自己只是月收入3萬元的水電工，否認騙梁女、向梁女借過錢，還說當時雙方協議消費1人1半。

檢方查出，余男根本未婚，月收入才3萬元，審酌酒館結帳單、對話紀錄，偵結後依詐欺罪起訴。