國民法官新制今年上路，司法院去年度編列1.2億元預算宣傳，立法院司法委員會今備詢司法院秘書長吳三龍，立委王鴻薇質疑，原先預期今年度上路案件300件，至今僅有66件審判中、18件已宣判，大幅落後，今年肯定達不了標，呼籲司法院檢討。

王鴻薇說，民眾對國民法官法有很多期待，司法院也編列大量預算宣傳，但為何至今，件數跟原來的件數大幅落後？對此，吳三龍說，案件數僅是預估，涉及到社會行為，有些很難完全定型化公式，且新制才施行幾個月。

不過，王鴻薇指出，吳沒有講到重點，立委上會期擔憂會落後，但看到至今件數，今年肯定達不了標，頂多達到三分之一，甚至有些刑事案件，被告還會擔心國民法官判刑較重，不像法官會考慮比例原則，因此是否很多人拒絕以國民法官制審理？

吳三龍說，該制度是經過相當期間的評估，有相對性的優點，至於拒絕要有一定要件，合議庭會下裁定。

王鴻薇說，國民法官件數績效遠遠落後，司法院應做通盤檢討，否則用這麼多預算資源，件數遠遠不如預期，法界也有異音。

針對國寶集團總裁朱國榮潛逃國外，王鴻薇也批評，朱一審重判15年，應該要到派出所報到，後來卻逃往菲律賓，搞到台灣司法界顏面盡失，最後懲處的卻是派出所長，雖然通報較晚確實失職，但對於這種重大經濟犯，司法對他莫可奈何，甚至還能取得泰山經營權，過得那麼爽，司法界是否感到蒙羞？

吳三龍說，時空環境變化、時代進步，司法機關也一定要傾聽各界聲音。對此，王相當不滿，質疑「這就是你的答案？」並稱放任經濟犯，這就是台灣的司法，交保金多大對被告也沒用，僅是九牛一毛。