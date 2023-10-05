中華複合弓女團陳怡瑄、王律勻及黃逸柔4強賽稍早擊退韓國闖進金牌戰，對決頭號種子印度女團，雙方激戰到最後3支箭還是平手狀態，不過最終中華隊仍以229比230、1分之差惜敗印度奪銀，不過仍追平隊史在亞運的最佳成績（仁川亞運銀牌）。

印度複合弓女團排名世界第2，僅次於墨西哥，但放到亞洲就是第一名的水準，印度複合弓女團在本屆亞運一路大比分勝出，戰香港以11分差拿下，4強交手印尼更狂贏14分，沒有壓力晉級金牌戰，而中華隊8強1分險勝泰國後倒吃甘蔗，4強射下強敵南韓，金牌戰將迎來「大魔王」印度的挑戰。

印度隊先射，現場同樣出現不小風勢，印度隊穩定性也大受影響，前6支箭射完只有1支10分，而中華女團雖然出現7分箭，但由於有4支10分，第一輪結束中華對以56比54握有2分領先。先前射出7分箭的王律勻馬上在第二輪調整回來，中華隊連續射出3支10分箭，但印度女團也找回狀況，4支10分箭反倒將比數超前，兩輪下來中華隊111比112落後1分。

第3輪中華隊開始大秀神射本領，這輪射下60分滿分、跨輪連續8支10分箭，印度女團也並非省油的燈，5支10分箭也讓雙方以171平進入決勝輪。決勝輪雙方前3支箭都拿下29分，先射的印度隊在最後3支箭奪下滿分，不過為中華女團打頭陣的陳怡瑄可惜射下9分，儘管王律勻、黃逸柔射下10分也無法改變結果，最終中華隊以229比230不敵印度女團，奪下本屆亞運複合弓女團銀牌。