進口蛋爆發洗產地爭議，美國豬肉也洗產地！食藥署與桃園市衛生局9月27日共同查獲，桃園市新興冷凍食品購入美國冷凍豬前腿肉，與加拿大豬前腿肉混製成火鍋肉片（重組肉），但外包裝原料原產地僅標示加拿大。立院國民黨團5日舉行記者會，揭露今年美國豬肉佔比13％，原因是中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤進口豬肉補助新台幣6元，理由是穩定國內豬價，豪砸3億，但豬價無明顯波動，宣告無效。

國民黨立委林為洲說，終於抓到美豬進口洗產地。5月至6月時，消基會已警示，他們查核市面上所有豬肉，查了近300件，沒有半件標示產地為美國豬肉，明明1月到5月進口1500噸美豬，市面上怎麼都找不到。行政院回答，美豬占比少，查不到正常。現在知道，不是查不到，是改產地，當然查不到。

林說， 行政院2020年為了要進口美國豬肉、萊豬，稱進口豬肉是全方位管理措施，時任行政院長蘇貞昌說，從海關到廚房關關嚴謹，逐批查驗等等，承諾全部破功。進口政策是只開放不管理，食安誰顧。

林另指出，其辦公室共兩次行文行政院索資，希望了解進口美豬流向以及查驗報表，但都被冷處理，直指執政黨漠視國會索資執行權，因此嚴正要求，美豬管理逐批檢驗，全面普查流向，如果做不到，那有什麼資格進口美豬，「你沒有那個屁股不要吃那個瀉藥」。農業部、食藥署行政院沒有能力管理。

立委吳怡玎則表示，消基會質疑市面上看不到美豬，食藥署日前回應市占率只有0.4％，檢視發現食藥署告知的是2021年到2023年5月的數字，食藥署回答這麼大的時間範圍是想要淡化。吳更揭露，今年1月1日到9月3日進口豬肉約8萬1000多噸，從美國來的就有1萬400多公噸，高達13％是從美國進口。

吳怡玎說，之所以進口量提高，是因為中央畜產會發布獎勵補助進口，從5月1日到9月30日之間，每公斤的進口豬肉補助新台幣6元，理由是為了穩定國內豬價，但補助實施後，豬價沒有什麼波動，也就是說中央畜產會砸了3億進去，什麼都沒有。

吳怡玎指出，進口美豬約有3000多公噸是內臟相關，是大家愛吃的黑白切，是否能讓外界知道流向，是否符合萊劑標準，美國豬不是不好，重點是要讓大家知道，萊克多巴胺的劑量符不符合最新的標準。

黨團副書記長李德維說，國民黨團在意的是，不希望美豬到台灣洗產地成為加拿大豬，如巴西蛋到台灣實質轉型，產地變台灣。當初質詢行政院長陳建仁，美豬美牛進台灣後，會不會變絞肉後就變成台灣製，陳說不會。李大酸「是沒有變台灣，但變成加拿大豬，難道這是行政院可接受的嗎？」

李德維指出，過去蘇貞昌跟相關部會首長喊出三管五卡，為讓民眾對於食安有信心，三管五卡這麼快就不管不卡，教育部長潘文忠當時說學童只吃國產，豬不會吃到進口豬，請問當時的承諾還有效嗎？美豬現在非常可能進入校園，讓學生吃到。農業部不是開放進口，就甩鍋給衛福部食藥署，沒有能力管理，就不要進口，行政院、農業部、衛福部要負起責任，不要只會大撒幣，如同撒幣進口巴西蛋，現在是撒幣進口美國豬，錢丟到水裡，對民眾沒有任何實益。