將來銀行表示，疫後全球誕生新常態，無論是零售業、金融業均開始摒棄舊有思維，打破平台藩籬，透過虛實整合（OMO）提供給客戶更完善的服務體驗。將來銀行沒有實體分行，很早就構思如何透過ATM等實體管道，將沒有實體分行省下的營運成本回饋給客戶。

因此，將來銀行自開業起便提供客戶每月66次網路跨行轉帳及6次跨行提款免手續費優惠，讓客戶更能享受普惠金融帶來的便利性。同時，持續祭出最高6％支付回饋至年底，新戶享活儲最高6％、最長60天的超高優惠，且活儲均享利率最高1.3％等優惠。

雖然目前非現金交易愈發普及，但民眾仍有收到大筆現金機會。為免除客戶攜帶大量現金的不便，將來銀行體貼回應客戶心聲，提供ATM跨行存款免手續費優惠，讓客戶可就近在全台任一ATM存款，免去心理負擔。

將來銀行表示，為嘉惠國人各項金融需求，除了線上申請信貸、房貸採取實在的一段式優惠利率外，房屋轉貸、原屋融資且符合活動條件者更可享地政設定規費全額補貼。

同時，將來銀行也與中華電、全聯、foodpanda等商業巨擘攜手打造生態圈，分別推出旗艦機購機優惠、綁定全支付最高拿900全點、foodpanda半年訂閱免費或400元美食金等多項開戶獎勵，讓國人享有最便利、CP值最高的金融平台服務。