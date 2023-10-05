高雄市某國中傳出死亡意外！一間位在鳳山的國中今早11時校方人員要進入校園時，發現校內的59歲張姓女警衛雙膝跪地卡在校門的鐵捲門上，靠近一看才發現女警衛已明顯死亡，因無明顯外傷，疑似是身體不適死亡。警消到場後發現張女已明顯死亡，無外力介入。

據了解，張女在此國中任職警衛已有8個月，昨天傍晚5時許巡經校門口時疑似因為身體不適，突然倒向鐵門，之後就再也沒有動靜，警消到場勘驗後，發現無外力介入，身上也無明顯外傷，因此推測疑似是因身體不適而死亡，通知家屬到場後家屬也無異議，未送醫搶救。