ATEN電視牆影像處理器系列卓越的即時情境洞察能力，協助指揮官在緊急情況下迅速且正確地做出決策。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示：「宏正於2023年連續榮獲了三項國際殿堂級的設計大獎，包括德國iF設計獎、紅點Red Dot 設計獎和Good Design Award。榮膺這些獎項證明了我們致力於滿足消費者需求和解決使用者痛點的核心價值，以及我們努力不懈追求創新的豐碩成果。」

林勇達進一步指出：「多年來，我們的團隊一直努力挖掘使用者需求、協助客戶解決問題，也為不斷變化的使用情境提供突破性的解決方案。此次獲得Good Design大獎的ATEN電視牆影像處理器，是我們旗下專業影音產品線的旗艦級方案，其卓越的多視角即時監控能力，尤其適合應用在交管系統等關鍵任務或需要緊急應變的情境，確保系統24/7的可用性與影音資訊的正確性，提升環境的安全性與可靠度，並協助指揮官做出關鍵決策。」

ATEN電視牆影像處理器系列在可擴展性和靈活性方面表現卓越，支援最多36個輸入源和20個輸出顯示器。該系列在CPU控制板和電源模組上的冗餘設計大幅提高了系統的可靠性，這在執行關鍵任務的環境中尤其關鍵，從而提升了公共交通系統的安全性和可靠性。此外，考慮到不同介面訊號源的整合需求，此系列可靈活且快速的整合多種訊號源，如4K HDMI板卡和串流解碼器卡。為了提升效率，ATEN電視牆影像處理器系列還提供遠端視訊控制技術，即使指揮官不在控制室，也能透過可視化面板遠端獲得所有關鍵資訊，幫助其迅速決策和高效分配資源。