大霈（左起）、李之勤、大鶴、張永正品嚐道地原住民美食。（MyVideo提供）

大鶴（左）努力搞笑，讓李之勤笑彎了腰。（MyVideo提供）

第五季實境綜藝《花甲少年趣旅行》由「歪哥」張永正、李之勤、大霈（李霈瑜）、大鶴（林鶴軒）組成花甲少年組合，結伴到桃園旅行。大鶴自認有點小社恐，並坦言「出發前很焦慮，不知道怎麼拿捏跟花甲前輩相處的分寸，也怕不懂如何侍奉花甲組！」大霈則表示很喜歡旅行，旅途中最怕旅伴玩得不盡興或是掃興。

經過第一天的破冰相處，大鶴慶幸張永正和李之勤都很隨和，整趟旅程下來他反倒成為要被照顧的人，「大家很包容不會開車的我，相處幾天下來有了一種家人的親密感。」他透露，張永正待他就像親生老爸，「尤其是相處愈久之後，歪哥從一開始的嚴父形象轉為慈父，變得會跟我開玩笑，我開始敢跟他一句來、一句去。」大鶴也稱讚前輩李之勤自在優雅的樣子，「非常的做自己，這樣的她有種說不出的魅力。」

大霈原本就和張永正熟識，「是很疼愛我的長輩，但從來沒跟他出遊過」。她形容張永正是處女座計畫狂，也是最貼心的老爸，還封對方為「花甲勁量永續電池」，她忍不住讚嘆：「因為從來沒看過他累的樣子，體力滿點，真的超強！顛覆我的想像！」

意見分歧時如何處理？大霈笑回：「我這裡沒有遇到，但大鶴有！」大鶴坦言和張永在分組挑衣服時想法不同，「歷練夠多的歪哥選擇讓我決定，結果才發現，哥當下做得決定其實比較好，他還會一直提醒我不要急、慢慢來，真的超級包容。」

大霈在這趟旅行中特別讚賞大鶴：「我好愛大鶴，他是最貼心的少年。」她看見對方總是用幽默來包裝體貼，直呼：「太可愛了！」大鶴雖不會開車，但努力擔任副駕駛，還在車上扮演電台DJ，李之勤則是負責一直call in，兩人互動超逗趣，大鶴自豪愛看地圖且很會認路，所以是稱職副駕駛，「而且我會猜大家愛聽什麼歌，然後投其所好」。實境綜藝《花甲少年趣旅行5》於每周六晚上十點MyVideo網路獨家播出。