胡秀幸指稱4日傍晚合歡山區的夕照雲彩變化萬千。（胡秀幸提供／楊靜茹南投傳真）

小犬暴風圈過境，日月潭地區5日上午颳7級陣風，日月潭潭面掀起浪花、水霧。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

小犬颱風過境台灣，西部地區4日傍晚出現火燒雲奇景，有人分享合歡山火燒雲美照；當颱風越過中央山脈掠過台灣，南投縣國姓、埔里、日月潭等地出現焚風，國姓最高溫達36度，而日月潭罕見颳7級陣風，潭面掀起波浪，水花造成潭面雲霧蒸騰奇景。

小犬颱風過境合歡山火燒雲 日月潭焚風潭面掀浪花水霧

4日傍晚不少人在合歡山區拍到火燒雲、雲海美景。準備結婚的佳偶4日下午在合歡山拍婚紗，記錄到觀音圈、雲彩，驚呼這是颱風前小確幸。農場業者胡秀幸說，每次颱風前都會有火燒雲等奇境，4日傍晚他在合歡山區拍夕陽，果真記錄到變化萬千的夕陽雲彩，最後淋雨回家，希望台灣能平安度過這次颱風來襲。

颱風暴風圈過境，日月潭地區民眾則感受氣溫逐漸增高，覺得十分燥熱，發現日月潭罕見颳起大風，潭面掀起3級以上白色浪花，甚至出現雲霧蒸騰奇景。

日月潭氣象站主任張永政指出，颱風4日在台灣東邊，受到中央山脈阻擋，僅紅光、橙光通過大氣，台灣西半部4日傍晚出現火燒雲景象。

張永政表示，颱風中心上午8時許通過鵝鸞鼻，上午10時颱風中心距南投最近，造成日月潭地區出現7級強陣風風，南投縣各地出現焚風，32.6度高溫、國姓有36度高恩，度不排除有超過38度高溫的機會，中央氣象局正對南投發布高溫資訊。