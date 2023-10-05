一年一度的雙十國慶即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師表示，雙十節除了是國慶日，也是十全十美的大好日子，對此，他特別分享5大開運法，有助於桃花、財運大旺。

小孟老師在臉書粉專發文指出，雙十節（10/10）當天可以用紅線將10根筷子綁起來，接著放置於家中大門敞開45度角的位置，象徵正財和偏財一次綑綁起來，讓財運一飛衝天。

另外，還可在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，意味著接下來一整年能夠財氣興旺。

再者，小孟老師表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽能量最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，內心冥想十字架後再喝下，便能得到天神的加持。

若想求取偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元放入紅包袋，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓投資運、偏財運大旺。

最後，對於渴望得到桃花、想擁有十全十美感情的人，小孟老師指出可以在雙十節當天晚上10時10分，對著月亮冥想並且數10朵玫瑰花，就能讓感情運大旺，有機會得到理想中的愛情。