彰化警分局受理民眾遭假理財專員詐騙160多萬元案件，為逮捕詐欺集團成員，想出cosplay超商店員的妙招，在特訓當合格的超商店員後，再由被害人與詐騙車手約定在超商面交，逼真演技讓歹徒渾然不覺，順利甕中捉鱉，活逮2名車手，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方表示，上月29日，1名42歲女子到大埔派出所報案，指稱其遭到詐騙集團以「假投資名義」詐騙160萬餘元。該女心有不甘，希望警方抓到詐騙她的壞人。

警方了解案發經過後，擬定相關作戰對策，先指導被害人持續與詐騙集團聯繫，並要被害人與對方約定於10月2日晚間，至彰化市的便利商店門市面交60萬元。

警方隨後展開相關部署，決定以假扮超商店員的方式在現場埋伏，為此先選定扮演超商的員警，再找來超商店員的背心，並向正港的超商店員學習如何站櫃台、擺放貨架商品及結帳等。

安排就緒後，警方在收網當天果真看到1名男子到超商要向被害人取款，當時該男還不知道身旁的店員及顧客都是員警。警方蒐證完成後，立即脫掉超商店員背心，與埋伏在店內的其他員警一擁而上，逮捕該男。

警方隨後在超商附近查獲負責盯哨的另名車手，2名車手落網被帶警局訊問時表示，他們是受他人指示前往便利商店收款。警方在2名車手身上共查扣60萬假鈔、智慧型手機2支、工作證1張、現金收款收據1張，以及疑似其他案件詐騙得手的144多萬元現金。