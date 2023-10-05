新北市教育局今與美國五城市簽署合作備忘錄，雙方將就文化、教育、經濟合作，適逢台灣設計展明將開展，新北市代理市長劉和然表示，將邀請各城市市長、代表及貴賓參與台灣設計展」，希望藉由跨國城市交流，推廣在地文化藝術產業、教育資源與經貿關係的實質合作，並期盼 2030年達到302所公立國高中小跟美國或國際都有姊妹校的目標。

教育局今辦理「2023新北市與美國多城文化、教育、經濟合作啟動記者會」，與5個城市完成合作備忘錄簽署，拓展合作關係，劉和然說，國際交流不管在教育、文化、經濟，都是市長侯友宜這幾年推動市政非常重要的一環，今天來了五個州四個城市的好友，有兩位市長親自出席、三位派代表來。

劉和然表示，其實這各合作備忘錄早就簽署好，但當時因為疫情關係，大家無法親自面對面，這次藉由展現新北市文化、台灣多元族群融合與中華民國競爭力的台灣設計展開幕典禮，一併邀請他們前往參觀。

劉和然說，未來城市合作在教育目標，希望可以讓孩子與老師實際做城市交流，包括交換學生、老師互相觀摩學習，此外，世界文化這麼多、各有文化獨特性、文化只有品質無好壞高低，期盼藉由城市文化差異讓孩子學習看到文化的融合，另在經貿往來上也將是未來重點。

教育局指出，今記者會包括加州薩拉托加市(Saratoga)Kookie Fitzsimmons市長、庫比提諾市(Cupertino)Hung Wei市長市長及來自科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)、喬治亞州約翰斯克里克市(Johns Creek)、紐澤西州霍姆德爾鎮(Holmdel)等市的市長代表人共同參與外，也邀請外交部北美司何仁傑專門委員、美國在臺協會新聞文化組王競時組長(Arend Zwartjes)及各僑界代表共襄盛舉。

教育局表示，新北市藉由與美國多城簽署MOU促進文化、教育和經濟的深入合作，希望不僅推動新北市走向國際舞台、躍升為國際城市，更期待與美國學校多元合作與互惠交流，促進雙方師生跨國交流合作的機會，建立國際夥伴關係，共同擘劃國際交流的藍圖。