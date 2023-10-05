兩名黎姓越南籍移工於今年1月無照駕駛，在岡山區岡山路接連與走在路邊的王姓男子發生車禍，王男傷重不治。其中一名肇逃的移工黎文玉（LE VAN NGA）還是逃逸外籍移工，橋頭地院審理後，判處黎緩刑，但得在期限內繳交賠償款27萬元給家屬，之後驅逐出境。

這兩名外籍移工都沒有領取我國的機車駕照，兩人於今年1月3日清晨各騎一輛普通種機車行經岡山路的橋頭地院簡易庭前，兩人沒有注意車前狀況，黎文厚（LE VAN HAU）先撞擊王男後，王男倒地，黎文玉見狀閃避、煞車不及而撞擊已倒地的王男。

王男因此傷重包含軀幹多處骨折、心臟破裂、氣血胸等，送醫不治。且黎文玉之後肇逃，黎文厚則於肇事後到醫院探視傷者，並向警員坦承肇事。

警方訊後，依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署。兩名黎姓男子到案後坦承犯行。法官審理後，認為兩人態度良好，但黎文玉是逃逸的外籍移工，且在肇事後肇逃，因此依過失致死罪、肇逃共處徒刑1年8月，緩刑兩年，得在期限內賠給家屬27萬元，之後驅逐出境。

至於黎文厚則獲判徒刑7月，緩刑2年。可上訴。