小犬颱風來襲，苗栗縣5日時隔5年終於放到颱風假，而強風造成各地路樹、電線桿倒塌，所幸目前未傳出有人傷亡。苗栗地區接近中午時，風雨減緩，許多人趁著天氣好轉出外採買，賣場、KTV等地方，業績平均提升2到4成。
小犬颱風過境，苗栗縣5日清晨各地區風勢強勁，造成多處地區路樹、電線桿倒塌，直到稍早10、11點多，風勢、雨勢才慢慢減弱，不少民眾把握時機出門採買或是揪團到KTV歡唱。
不少大賣場湧現人潮，各個有營業的餐廳幾乎人滿為患，賣場架上商品也被掃空。賣場人員說，他從營業到中午至少已經補貨3次，約15到20分鐘就有幾列商品被掃購，以蔬果、餅乾、飲料等食品最熱門，業績比平常增加3、4成。
苗栗縣也距離上次2018年放颱風假，時隔5年終於放假，今天多數學生、上班族休息，也有不少人到KTV相聚歡唱。KTV業者表示，今天一早就接到10多通電話，包廂目前滿5、6成，比平日業績約增加1、2成多。
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