2名共和黨消息人士透露，暫代美國聯邦眾議院議長的麥亨利，把前眾院議長裴洛西和前眾院民主黨領袖霍耶爾趕出禮遇辦公室，幕後運作者就是稍早被罷的眾院議長麥卡錫。

「有線電視新聞網」（CNN）報導，共和黨籍路易斯安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯（Garret Graves）今天告訴媒體，麥卡錫（Kevin McCarthy）將搬進麥亨利（Patrick McHenry）命令裴洛西（Nancy Pelosi）騰出的禮遇辦公室。

葛瑞夫斯說：「現在的情況是，裴洛西的辦公室如今是前議長（麥卡錫）的了。裴洛西和其他民主黨人鐵了心要新的…議長，那就讓麥卡錫去用她現在的辦公室。」

與裴洛西及霍耶爾（Steny Hoyer）接近的消息人士表示，這是為報復昨天投票同意罷免麥卡錫的民主黨人。

麥卡錫和麥亨利都未回覆記者詢問。

霍耶爾辦公室今天對CNN證實，眾院共和黨高層也把霍耶爾趕出在眾院的禮遇辦公室。

「紐約時報」指出，裴洛西與霍耶爾被收回的是俗稱「私密小窩」（hideaways）的禮遇辦公室；仍保有眾議員身分的裴洛西與霍耶爾，兩人的正式辦公室沒有變動。

禮遇辦公室是國會山莊內一些高檔的小套房，離眾議院議事大廳和所有活動會場都很近，可作為眾院全體表決空檔時休息或下班後與同僚小聚。這類辦公室屬於參、眾兩院領袖的福利，通常眾院議長也會分配給前手作為禮遇。

裴洛西之前擔任議長時就曾給共和黨籍前手哈斯特爾特（Dennis Hastert）禮遇辦公室，麥卡錫今年初接任議長後也蕭規曹隨，分別給裴洛西及霍耶爾這份禮遇。

「華盛頓郵報」指出，麥卡錫沒有議長身分的拘束後開始爆料，首度披露今年初角逐議長時曾垂詢當時還沒卸任的裴洛西，該否修改眾院規則允許只需任何一名議員即能提出罷免議長動議，裴洛西當時要他放心，若遭罷免時定會予以相挺，結果昨天麥卡錫罷免表決時，裴洛西缺席。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1121005