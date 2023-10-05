恒指開高54點報17,249點，曾僅升1點報17,197點，之後回穩，10時半左右曾升126點，高見17,322點。截至10時36分，恒指升77點報17,273點。
國指升35點報5,918點。科指升0.9％報3,785點。道指期貨最新跌24點報33,105點。離岸人民幣最新於7.31元水平震盪。
個股表現方面，騰訊升1.4％報301.8港幣；網易及百度亦升1.4％。地產股方面，新地早盤升0.7％；新世界升2％；九倉置業升1.2％。百威亞太彈升4.3％報15.7港幣，暫為表現最好藍籌。
美國債息自十六年高位回落，美股反彈，那斯達克指數升1.4％。港股兩日累計跌613點收今年低後，5日早盤曾反彈過百點。
恒指開高54點報17,249點，曾僅升1點報17,197點，之後回穩，10時半左右曾升126點，高見17,322點。截至10時36分，恒指升77點報17,273點。
國指升35點報5,918點。科指升0.9％報3,785點。道指期貨最新跌24點報33,105點。離岸人民幣最新於7.31元水平震盪。
個股表現方面，騰訊升1.4％報301.8港幣；網易及百度亦升1.4％。地產股方面，新地早盤升0.7％；新世界升2％；九倉置業升1.2％。百威亞太彈升4.3％報15.7港幣，暫為表現最好藍籌。
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