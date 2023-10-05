截取自影片畫面(取自蔡英文臉書)

國慶日即將到來，蔡英文總統今天在臉書貼出國慶影片「我們的聲音」並表示，台灣的民主、自由和多元、包容，讓我們可以聽見各式各樣的聲音，也可以發出屬於自己的聲音。這些聲響記錄著我們的過去，指引著未來。她也邀請大家「一起聽聽屬於台灣的聲音」，用聲音喚起屬於我們的台灣記憶。

文化總會今年邀請導演尹國賢操刀，透過約1分半的影片，以「聲音」為主題，蒐集台灣獨有、多元的聲音，製作「2023國慶影片-我們的聲音」。

蔡英文今天在臉書貼出這部影片詢問民眾，「有沒有任何聲音，曾讓你感覺到幸福、感到平靜、感到光榮、感到我們並不孤獨？」

她說，聲音，可以是一種工具，可以辨識情況；聲音也可以是一顆時光膠囊，保存美好記憶。台灣這塊土地上，有很多不同的聲音。台灣的民主、自由和多元、包容，讓我們可以聽見各式各樣的聲音，也可以發出屬於自己的聲音。

蔡英文舉例，在台灣，我們可以聽到小吃店裡的新聞播報聲、運動選手拿下金牌播放著國旗歌、新住民自在用母語聊天、競選車喊著口號穿梭街道、長輩在公園跳運動操。

她表示，這些看似平凡的聲響，記錄著我們的過去，指引著我們的未來。她相信，每一個人心中，都有一段能夠代表台灣的聲音。「我想請大家借我100秒，一起聽聽屬於台灣的聲音，用聲音喚起屬於我們的台灣記憶」。

文化總會指出，影片以「聲音」為主題，精準蒐集台灣獨有、多元的聲音，包含鞭炮聲、垃圾車聲、宮廟聲、花車聲等，響應金馬獎60周年更加入金馬頒獎樂〈金馬奔騰〉的樂音，召喚台灣人的濃濃的集體記憶，也傳達台灣是能夠容納不同聲音、自由發聲的國家，呼應國慶主題「民主台灣、堅韌永續」！

影片將於國慶大會上播放，以迎娶的鞭炮聲作為開場，以國旗歌作尾聲，旁白訴說，「有沒有聲音，曾經讓你感覺幸福、平靜、光榮……，我們可以容納不同的聲音，選擇想要的聲音，發出屬於我們自己的聲音！」

畫面中出現許多台灣人熟悉的日常與不凡時刻：一鍋台灣味滷肉煮滾咕嚕嚕的幸福聲、小吃店裡的新聞播報聲、台灣好手拿下運動賽事金牌播放著國旗歌、新住民自在用母語聊天的聲音，都是台灣人習以為常的自由、幸福與光榮。

文總祕書長李厚慶表示，我們習慣用畫面回憶，但比較少人注意到「聲音」也是人們腦海中的重要記憶來源，勾起我們對一個地方的記憶，邀請國人換個角度，用「耳朵」瞭解自己家鄉，傾聽台灣的聲音。