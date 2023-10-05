前總統馬英九日前宣布拒絕出席今年的雙十國慶，因蔡英文政府將英文名稱，改成「Taiwan National Day」；對此，擔任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃表示，2010年馬英九執政期間的國慶主視覺，該年度也設計「Taiwan」意象，因此這個理由太牽強，他並引俗諺「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」，呼籲他不要突然變掛，希望他能夠出席。

游錫堃拿出2010年馬英九執政期間的國慶主視覺，該年度也設計「Taiwan」意象表示，「Taiwan National Day」已經用了3年馬英九都有來參加沒有意見，現在就有意見很奇怪，這好像不是馬自己個人的意見，不知道幕後是誰給他的意見？

游錫堃也喊話，「馬先生，你應該要前後一致，不要忽然間變卦，而且就是在你的任內就寫Taiwan」，為什麼寫台灣大家都能諒解，這是因為外國人知道Taiwan，但不知道中華民國，而這個英文是要讓外國人看的，如果是用中文所有都用「中華民國」，他感嘆，「不要暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」。

至於過往被視為國慶活動中固定班底的憲兵快反連（俗稱機車連）展演並未被列入，引發重機迷扼腕，對此，游錫堃說明，因為節目已經很多了排不進去，節目並不是每一年都一樣，今年又增加美國洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）棕熊表演，所以才排不進去。