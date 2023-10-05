中度颱風小犬來襲，國民黨昨晚舉辦112年國慶酒會，黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜等國民黨多位北台灣縣市長出席；民進黨發言人卓冠廷表示，四縣市逾900萬市民的首長們颱風晚同樂抿紅酒，對照昨晚其他縣市長都坐鎮防颱，新北市「沒市長」就算了，其他幾個也沒有坐鎮指揮，離譜至極。

卓冠廷酸說，如果還要謊稱一切都照SOP，那這四個縣市，「有你們在跟沒你們一樣，反正災防機制自己會運轉」，其實昨晚另外三個人應該坐鎮指揮中心，因為只有侯友宜是全新北唯一放假的人，看到今天那麼多辛苦上班的人還要上班上課，實在諷刺。

卓冠廷指出，北北基桃4縣市長昨晚都沒有坐鎮防颱整備會議，還一起同樂抿紅酒，對比高雄及台南市長坐鎮指揮，集體擺爛心態實在可議。

他說，尤其新北市幅員遼闊，淡水等北海岸地區風速在昨晚更達到10級，許多店家招牌掉落，烏來更在晚間累積雨量破百毫米，市民仍是辛苦冒雨上班上學，但侯市長早就不顧市民、搶先放假。

卓冠廷也批，昨日上午龍潭國軍總醫院發生樹木被強風吹倒事件，晚間桃園各地也有雨勢發生，張善政缺席坐鎮防颱，完全無視外界觀感。