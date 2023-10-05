村民「大亂盜」中原迷笛音樂節露營區，係網民謊稱清場，造謠者已抓獲。（封面新聞）

河南省南陽市「中原迷笛音樂節」官方微博（@迷笛）10月5日發布公告稱，4日上午因網民陳某（已被抓獲）違規發布「活動已結束要清理現場」的不實資訊，引發附近村民趁亂下手，出現多起露營區財物被盜的案件。截至目前，當地警方共接到報案73起，落實被盜案件65起。

經過公安機關的積極偵辦，現已抓獲拘留了一些盜竊者，追回部分財物（在目前公安所接到的報警中沒有發現個別網民所傳的丟失幾十萬財物的情況）。南陽市區兩級政府也會聯合迷笛方盡力挽回樂迷的損失。

針對有個別組織機構通過網路故意放大抹黑南陽與迷笛，甚至花錢購買熱搜煽風點火的行為（有關部門已經掌握可靠證據），中原迷笛音樂節組委會將保留追究其法律責任的權利。

大陸封面新聞此前報導，9月29日至10月2日，中原迷笛音樂節在河南省南陽市臥龍區「綠野獨白」演出現場舉辦。演出結束後，不少市民反映財物在音樂節露營區失竊。當地警方立即介入掌握部分盜竊人員的照片及視訊資料。

迷笛音樂節官方微博公開信息顯示，音樂節現場設有三處露營區，露營區有一個主出入口。

面新聞報導，遊客豆豆（化名）說，進入音樂節現場的安檢口有安保人員和志願者。她和朋友在10月1日參加了迷笛音樂節，因為當天雨勢過大，他們在當晚11點演出結束後出去找旅店住，行李留在音樂節露營區，其中包括兩個放在帳篷邊上的行李箱。

然而，等到10月2日中午他們再次返回露營區時，卻發現一個行李箱不見了，另一個行李箱被攤開放在地上，有被人翻動過的痕跡。箱子裡有一雙馬丁鞋不翼而飛。

發現行李丟失後，豆豆和朋友第一時間和周圍搭帳篷的遊客溝通，發現不少人都出現財物丟失的情況。「營地沒有監控，（我們覺得）就算報警也很難追回。」她說。

在社交平台上，亦有不少遊客發布消息稱在迷笛音樂節上丟失了財物。

對於這一情況，10月4日南陽市政務服務便民熱線工作人員答覆稱，得知情況後，他們已協調相關部門，加強安保工作。同時在10月3日）中午和警方聯繫，目前臥龍區公安局已經成立專案組，正在偵破當中。

據南陽市委宣傳部官方公眾號消息，此次迷笛音樂節每天給南陽帶來超過4萬人次外地遊客的流量。此前，9月30日南陽市委書記朱是西曾到音樂節現場調研督導。