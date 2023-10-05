金門縣政府考量颱風路徑、強度持續變化，災害應變中心將於今日下午4點提升至二級開設。(資料照片／于家麒攝)

根據中央氣象署最新資料顯示，今年第14號颱風「小犬」受地形影響，過去3小時強度稍有減弱，目前中心在鵝鑾鼻西方近海，繼續向西轉西北西移動，金門地區已列入海警範圍，預估今(5)日傍晚至明(6)日白天距離金門最近。縣府考量颱風路徑、強度持續變化，災害應變中心將於今日下午4點提升至二級開設，同步召開相關單位工作會報。

金門氣象站指出，受到小犬颱風外圍環流的影響，今天下午起金門地區的風速就會明顯變強，最強的時間預估會在今晚到明天一整天，這段期間不管是陸上強風或海上風浪都很危險，請大家要多注意安全。雨勢的部分大約要明天下午開始才會有一些斷斷續續的短暫陣雨，量不大，但風很強，所以實際在戶外可能還是會覺得雨勢很強勁。

消防局則表示，因考量沿海風力較強，將於今日下午2點開始劃設管制區，屆時沿海、山區及湖庫均禁止人員出入，並請警察局、岸巡隊、國家公園等相關單位加強轄區巡邏與勸導，以維護民眾安全。