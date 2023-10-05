台北市大安區忠孝東路四段為北市重要交通要道，但該路段上一次路面銑鋪是在2009年，已經十餘年未曾更新，再加上該路段交通負荷極為繁重，相對的鋪面也耗損鉅大，故納入2023年度辦理更新，並採用耐久性較佳之改質Ⅲ型瀝青混凝土鋪設，更新長度為2740公尺，工程經費約3495萬元，相關工程已於近期完工。

新工處工務科長蕭志龍表示，忠孝東路四段貫穿北市的東區商圈，周邊有著多家百貨公司、辦公大樓及商家，為平日民眾購物逛街及往返通勤的要道，龐大的車流人潮加速了路面的老舊破損及部分地點損壞嚴重，而為了更妥善的處理好這些問題來延長鋪面的使用壽命，新工處在施工前即確認路面損壞較嚴重的區域，針對性的施作路基改善共4767平方公尺，以提升路面使用耐久性。

蕭志龍指出，施工前先與北市道管中心聯合辦理管線整合會議確認各單位是否有埋設管線需求，在確認皆無需求後再行進場施工，以減少路面再次挖掘施工的機會，另再辦理人手孔下地87處，以提升未來路面鋪設平整度，最後路面更新完成再管制3年禁止挖掘。

他表示，總計本次更新面積約3萬9005平方公尺。針對行人通行部分，則於忠孝東路216巷口及延吉街口中央分隔島處增設行人庇護空間，增加行人通行安全。

新工處工務科南區工務所主任王明輝表示，本路段為台北市重要交通連絡命脈，日間車流量大，又因路面銑鋪時大型機具施工恐危及用路人行車安全，故選擇於夜間全線封閉施工，為縮短影響期程，新工處亦請施工廠商於銑鋪時使用4台鋪裝機，1台於巷口處先行鋪築，另3台於本線以前後跟進方式同時施作，除可縮短夜間銑鋪影響時程達將近2倍外，亦能確保施工縫銜接平整。

他說，施工期間影響周邊居民生活作息，用路人需繞道通行，除深感抱歉，亦感謝市民的體諒，讓本工程於完工後提供用路人1條更安全、舒適及平坦之道路。