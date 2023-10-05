青光眼的危險因子有高眼壓、高度近視、糖尿病、長者等，但眼科醫師指出，眼壓正常不代表沒有青光眼，臨床上不少患者被診斷為青光眼時，眼壓屬於正常範圍，提醒民眾眼壓高低不是判定青光眼的唯一因素，鼓勵大家到眼科做篩檢，才能進一步檢查、確認。

台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師葉師榕介紹，青光眼是一種退化性視神經病變，致病原因各不相同，但主要危險因子包含高眼壓、視神經盤不穩定血流供應，青光眼家族史、高度近視、糖尿病、年長者也都是高危險族群。

他表示，青光眼疾病初期是視野缺損輕微，病人大多無感，直到大面積視神經纖維損傷，才感覺視覺功能有異，導致不可逆的視覺功能損傷，甚至失明，所以越早發現，越能保留最多健康的視神經纖維，避免失明。

針對眼壓與青光眼的關聯性，葉師榕說明，高眼壓雖是青光眼的危險因子，但眼壓沒有絕對的安全值，無法單純依據眼壓的高低，來判定病人是否有青光眼，而且人的眼壓和血壓一樣有高低起伏，故不少患者在被診斷為青光眼時，其眼壓是在正常範圍。

他指出，每個人視神經對眼壓的耐受度不同，加上視神經血流循環的不同，有些人眼壓高於20毫米汞柱，視神經依然健康；但有些人即使眼壓低於20毫米汞柱，仍會產生青光眼視神經病變。

葉師榕建議大家到眼科篩檢，一旦對視神經的狀況有疑慮，可以安排進一步的檢查確認。面對青光眼毋須恐慌，最重要的是積極治療、規律用藥，配合醫師長期追蹤的大部分病人，較可能延緩青光眼病程惡化與保存較多的視覺功能。

他表示，根據國外研究，病人在5年內沒有接受穩定治療，視力惡化比例是有接受治療病人的2倍多；根據統計，台灣約7成病人會自行停藥，其中大多數病人甚至於治療第1年便自行停藥，恐離失明更近一步。