有酒駕前科的童姓男子，今年2月到台中市某超商購物，見長相清秀的女店員，竟伸鹹豬手摸其臀部1下，還摸女方的手說，「我很像妳老公」，女店員嚇到趕緊報警；童男在一審審理時坦承犯行，且願意賠償10萬元，後來又改口說，無意賠償，法官認為童態度不佳，依性騷擾罪，累犯，判刑3月，可易科罰金約9萬元，可上訴。

判決書指出，47歲童男於2020年間，因2度酒駕觸犯公共危險罪，遭台中地院判刑1年3月，2021年11月縮短刑期假釋，未料，童於今年2月間到某超商，見女店員從倉庫走出，趁其無防備，觸碰女店員臀部1下，接著握著女方的手說，「妳眼睛很漂亮，我很喜歡妳，我很像妳老公」，女店員認為被冒犯因而報案。

一審法官認為，童男雖然坦承犯行，但他於今年7月與被害女店員協商，願意在7月底支付（賠償）女方10萬元，雙方達成和解，卻沒履行承諾，待8月又反悔說，等他出獄再賠償，之後又改口說，不想賠償，認為童男的犯後態度不好。

一審法官認定，童姓男子只為逞私人慾望，便隨意亂摸女店員的屁股，欠缺尊重女性性自主權的觀念，讓女店員身心受傷，且童男又有酒駕前科，卻於假釋期間再犯，已屬於累犯須加重刑責，依性騷擾罪，累犯，判刑3月，可易科罰金約9萬元與上訴。