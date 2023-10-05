新竹大遠百5日正常營業，加上是周年慶預購首日，11點一開門立刻湧入人潮，地下室美食街更是排起長長隊伍。（王惠慧攝）

新竹大遠百5日正常營業，加上是周年慶預購首日，11點一開門立刻湧入人潮，地下室美食街更是排起長長隊伍。（王惠慧攝）

中颱小犬襲台，新竹縣市睽違4年終於放颱風假，5日一早雖未下雨但也傳出數10起樹倒、招牌掉落等案件，可感受到風勢明顯強勁，巨城、大魯閣湳雅廣場一早宣布暫停營業，僅新竹大遠百正常營業，加上是周年慶預購首日，11點一開門立刻湧入人潮，地下美食街餐廳更是排起長長隊伍。

依氣象署於新竹市之6座氣象測站皆已測得9級風，更有4座測得10級強陣風，並造成數十起路樹倒塌、招牌掉落及工地圍籬倒塌等案件，但皆陸續排除，也未有人員傷亡、交通受阻等情形。

新竹地區風勢雖強，但未下雨又出太陽，仍無法阻擋民眾出門用餐、逛街熱情。不過，新竹人常去的巨城購物中心、大魯閣湳雅廣場一早宣布暫停營業，僅新竹大遠百5日則正常營業，加上是周年慶預購首日，11點百貨一開門便湧入人潮，尤其地下美食街餐廳更是排起長長隊伍。

特地出門逛街的民眾表示，新竹好久沒有放颱風假，從昨天晚上看到苗栗宣布，就剩新竹還沒宣布，因為很想要放假就有在祈禱，一聽到放颱風假，加上今天是周年慶，因為住在附近就趕快來排隊買東西，因為很久沒放颱風假，也覺得是難得的小確幸。

另1位來購物的民眾也說，非常期待颱風假，因為已經3、4年沒放了颱風假了，「終於竹苗有共同生活圈，桃園抱歉了！」她也說因為今天是周年慶預購第1天，本來已經打算請假，剛好放颱風假就可以不用請假，直接來百貨購物，至於來的路上風雨如何？她則說，風很大所以要開車，騎摩托車確實還是太危險。