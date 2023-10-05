小犬颱風過後，蘭嶼街道上滿是被強風吹毀的鐵皮、鋼柱。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

中颱小犬挾17級強風橫掃蘭嶼，威力感受直逼強颱，一夜風雨過後，街道滿目瘡痍，民宅門窗玻璃碎裂一地，鐵皮屋骨架裸露，就連小貨車也被吹倒翻覆，居民回想「犬襲」當下躲在廁所避難仍餘悸猶存，直言「原本以為中度颱風沒有什麼」，未料，災損慘重，盼國軍進駐支援災復。

中颱小犬狂襲 蘭嶼居民躲廁所避難 盼國軍助災復

「原本以為中度颱風沒有什麼」，蘭嶼居民顏子矞表示，依過去經驗，中颱都是「安然度過」，沒想到這次颱風中心直衝蘭嶼而來，停電且風勢強勁，整個要把鐵門撞破，連落地窗框也被吹歪，隨後玻璃面也爆裂，強風不斷從另1扇天窗灌入。

顏子矞說，當下躲在廁所避難，想試圖擋住風雨，後來發現根本不可能，直到颱風眼接觸時，風雨瞬間全無，趕緊逃出去。

小犬颱風重創蘭嶼，災情不斷，由於多數青年都在台灣本島就學、就業，現階段災復除了自力救濟外，也盼相關單位予以人力、物力支援，協助重建家園。

顏子矞表示，雖然大家都團結互相幫忙，有力出力、有車出車，但災復仍需大量人力和重型機具，希望比照天秤颱風時，國軍進駐協助災復。