33歲郭書瑤（瑤瑤）擁有精緻甜美五官和33E傲人上圍，先前她被爆與小她5歲大陸男星宗子杰在大街上視訊通話講了1個多小時，曖昧ING，但她經紀人形容兩人只是好朋友。最近她在IG直播，眼尖網友發現穿著深U小可愛的她胸前有一點紅紅的，還有人說看到有齒痕，疑似被種草莓，但也有人說應該只是過敏。

最近郭書瑤在IG直播，起先可以看她頭上綁著髮帶，上半身穿著粉紅色小背心，疑似看到有人留言胸前怎麼有紅點？她便將髮圈拆掉用長髮遮住胸前紅點，表示因為看到好友春風（本名：洪瑜鴻）入圍今年金馬獎最佳新人獎讓她太開心了，讓得過2013年金馬獎最佳新人獎的她看好春風也能獲獎，便決定開直播跟大家聊天，順便介紹新產品。

郭書瑤開直播，被網友質疑胸前被種草莓。（圖／翻攝自yaokuo IG）

郭書瑤接著說，因為今年她有入圍益智及實境節目主持人獎，每年這個時候最緊張的是如何把自己的狀態調整好，才能美美登上紅毯，今年她想挑戰從即日起每天開直播保養給大家看，到了典禮當天「不化底妝」上陣，聞此，經紀人傻眼說：「那化妝師沒工作了？」郭書瑤則回還是可以化眼妝，而且直播時她也沒開濾鏡，對自己素顏的狀態很有自信，笑說：「應該可以吧？」

網友質疑在郭書瑤胸前看到齒痕。（圖／翻攝自yaokuo IG）

郭書瑤先前到星馬拍戲，與大陸男星宗子杰認識結為好友，回到台北後她被拍和朋友吃完火鍋後，自己一個人回家還特別打給宗子杰視訊聊天，長達一個多小時，經紀人表示：「謝謝大家關心，很開心這次去星馬拍戲結交了很多好朋友，預計明年春天上映，再請大家多多支持這部新作品呀！」郭書瑤則更新動態自嘲：「好會跟很多人都可以聊上一個小時的明星」，否認秘戀。