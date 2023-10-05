懲戒法院前院長李伯道因「熊抱」女部屬，遭司法院申訴處理評議委員會判定性騷案成立。立法院司法委員會今備詢司法院秘書長吳三龍，立委曾銘宗詢問，法官評鑑委員會何時進度為何，吳多次跳針回應「委員會有獨立性」，令曾不滿回應，「你這樣聽得下去」、「實在不能聽」，要求吳給出期限。

吳三龍表示，該案在7月24日決議成立性騷擾，8月送法官評鑑委員會評鑑，評議委員會是多元專家學者組成，理論上，他們有他們的獨立性。

曾銘宗質疑，有什麼獨立性，這樣對不起你的同仁，拖到什麼時候？承諾何時有結果？總要給出時間。不過，吳三龍卻多次跳針回應，外部委員有10位，法官只有3位，委員會有獨立性，並稱相信委員會。

曾銘宗不滿說，「你相信我不相信，你對不起受害同仁，連受害同仁都無法保護，還想保護一般民眾？」吳三龍這時才回應「一般3個月內要處理，必要時可延3個月」，曾銘宗質疑，有何必要，是否想等選舉後，司法院長換人，他痛批吳，同理心講假的，要趕快做。