57歲張小姐2年前罹HER2乳癌第4期，幸經18個月標靶藥物及手術治療，抗癌成功。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

57歲張小姐長期在竹科高壓環境工作，2年前摸到右乳房硬塊已半年，乳頭甚至產生分泌物及異味，驚覺不能再逃避而就醫。檢查發現張小姐右乳長逾5公分腫瘤，且淋巴結轉移擴散至腋下、內乳及右肺部，屬第4期HER2亞型乳癌，幸經18個月標靶藥物及手術治療，抗癌成功。

烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷表示，HER2屬於高惡性的乳癌，癌細胞分裂能力強，對部分治療藥物較易有抗藥性，復發率或轉移率高。據統計，乳癌患者約有15至20％屬於「HER2陽性」，且約3成患者會在10年內復發。晚期的HER2乳癌，常見轉移至腦部、骨骼、肺部及肝臟，由於轉移治療不易，因此早期發現早期治療是預防轉移的關鍵。

吳玉婷建議張小姐初期先使用健保給付的賀疾妥 （Perjeta）及賀癌平 （Herceptin）雙標靶治療4次後，乳癌腫塊由5.5公分縮小到2.3公分。但接下來2次治療，乳癌腫塊反而又開始長大到3.3公分，再改以健保化療藥物小紅莓治療4次後，腫瘤再次縮小到1.9公分。

張小姐決定自費使用第二線的標靶藥物賀癌寧（Kadcyla），經5次治療，乳癌腫塊持續縮小到1.3公分停滯，且產生3次的抗藥性。剛好台灣引進第3代HER2標靶藥物優赫得（Enhertu），張小姐決定接受優赫得治療，腫瘤在6次治療後都已軟化，完成8次療程後執行乳癌手術，採部分乳房及前哨淋巴結切除術，並進行微創真空抽吸，消除全部乳癌細胞。

吳玉婷指出，過去使用到賀癌寧的患者，平均餘命為30.9個月，完全清除腫瘤的機率僅1％，而新一代優赫得藥物加上後續用藥，疾病穩定期長達40.5個月，藥物有效率高達78.5％，且完全清除率高達21.1％，顯著增長無復發時間及降低死亡的風險。

她呼籲，許多乳癌患者是經長期壓力或是辛苦照顧家人的過程罹癌，呼籲民眾照顧家人同時也要照顧自己，及早發現及早治療，預後都會不錯。