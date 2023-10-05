資深媒體人黃光芹今公布國民黨一份內參民調，在候選人支持度中，依序為民進黨賴清德29.3％、民眾黨柯文哲22.3％、國民黨侯友宜17.0％、鴻海創辦人郭台銘13.8％。對此，國民黨嚴正駁斥，虛構民調卻佯稱國民黨內參民調，明顯是慣用抹黑伎倆，國民黨強調，侯友宜訪美返台後支持度民顯上升、保持第二。

國民黨指出，該虛構民調絕非國民黨內參民調，請有心人士停止放話，既然名之為內參，當然就只是內部參考，不可能外流或公開。事實上，這份虛構民調與黨內調查數字有很大的出入，有心人士的惡意散播，甚至虛構不實民調，只為在節目上製造效果或是墊高自己的聲量，此行為大可不必。

國民黨表示，黨內滾動式進行總統大選民調，黨候選人侯友宜支持率漸入佳境，尤其訪美回台後更是有明顯上升，保持第二。基於超過六成的主流民意期盼下架無能、顢頇的民進黨政府，讓台灣人民過好日子，國民黨一定會促成非綠團結，結合一切能夠團結的力量。

國民黨強調，有心人士虛構民調，放話抹黑製造混亂，絕非國家之福。在面對國家利益、大是大非之前，希望有心人士及部分名嘴不要工於心計，只為見縫插針，謀取收視率及個人利益。國民黨也一定會努力促成非綠大團結，方能讓「政黨輪替，台灣更好」。