關於該不該吃早餐，一直以來都有著各種論述。對此，營養師呂孟凡指出，對於兒童及青少年，建議一定要吃早餐，有助提升學習表現；至於成年人，許多研究也發現，吃早餐對身體有許多正面影響。不過，她認為沒有絕對要吃早餐，並提到過去有研究指出，經常不吃早餐者，生活也較缺乏自律，因此她認為關鍵是整體飲食內容及生活習慣好不好，若平常過得很自律，那麼不吃早餐也沒什麼太大問題。

呂孟凡在粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文，談論關於吃不吃早餐的看法。首先她表示，對於兒童及青少年，會建議真的要吃早餐，因為許多針對此年齡層族群的研究顯示，吃早餐後的認知表現會比較好，有助提升學習表現。

至於成年人方面，呂孟凡提到，不少相關研究發現，吃早餐不論是對體重控制、心血管疾病，或是第二型糖尿病患者的血糖控制都有幫助。然而，即使吃早餐被證明有許多正面效益，但她則認為，沒有絕對要吃早餐。

呂孟凡接著引述一篇2021年的研究發現，經常不吃早餐者，通常與蔬果攝取不足、經常攝取軟性飲料、不會避免攝取脂肪和膽固醇、酗酒、吸煙、賭博、身體活動不充足、不常刷牙、過去一年沒有看牙醫、打架等情況有顯著相關；此外，也和憂鬱、幸福感降低、創傷後壓力症候群、孤獨、各種睡眠問題以及學業成績差有關。

這樣看起來似乎一定要吃早餐，但呂孟凡的解讀是，重點不在於吃不吃早餐，而是因為大部分有規律吃早餐習慣者，生活也比較自律，所以造就了許多對健康的好處。

呂孟凡強調，整體飲食內容及生活習慣好不好更為關鍵，沒吃早餐，但另外幾餐的飲食吃得很健康，沒甚麼不行；反之，有吃早餐，但都吃一些高熱量、高油脂、營養密度相對不高的食物，不見得比較好。