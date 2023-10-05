桃園爆食品公司美豬洗產地事件，台中市衛生局食安處接獲通知後立即派員到位於台中市的下游業者追查流向。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

桃園爆食品公司美豬洗產地事件，台中市衛生局食安處接獲通知後立即派員到位於台中市的下游業者追查流向。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

繼進口蛋爆發洗產地爭議，台灣再爆美國豬肉也洗產地，台中市衛生局連夜追查流向，已知偽標進口豬肉流向80家餐飲業者，其中15家、1萬6143公斤已全被吃下肚；另65家業者使用的數量還在釐清中，另，抽驗8件原料肉是否含萊克多巴胺成份送驗中。

食藥署4日公布日前與桃園市衛生局在桃園市新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司桃園廠查獲進口近15萬公斤美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國；台中市衛生局食安處接獲通知後立即派員到位於台中市的下游業者了解是否仍有存餘，其中新興冷凍食品銷售約1萬6143公斤給台中市15家餐飲業者，現場均已使用完畢無庫存。

另瑞騰國際公司將進口美國豬肉加工，製成豬肉片及豬肉捲，成品產地包裝標示為「加拿大」或「英國」銷售台中市65家餐飲業者，銷售的數量現正與源頭新北市政府衛生局核對釐清，今（5日）將持續稽查。

台中市衛生局也說明，針對台中市使用2家公司肉品的餐飲店家，已抽驗8件原料肉檢驗動物用藥，另輔導業者對於購入文件及要求供應商提供產地證明文件，以保障店家及消費者權益。

衛生局長曾梓展強調，.針對台中市肉品之輸入及販售業者，均嚴格監控及實地查核肉來源、流向及標示，並無預警抽驗動物用藥，確保市民食品安全。