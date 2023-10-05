高雄陳姓男子愛慕大學女同學，瘋狂寄電子郵件數年示愛，女同學不理，他竟恐嚇綁架性侵，女同學嚇得提告，陳男因此遭判4月、可易科罰金。事後陳男依然不斷寄信示愛，女同學只能再度報警求援。高雄地院考量陳男從小患有ADHD與亞斯伯格症，判其免刑，但須入相關處所監護2年，可上訴。

陳男愛慕大學女同學，畢業後不斷寄電子郵件示愛，但女同學始終冷處理、一封都不回應。

2022年4月某日，陳男突然暴怒，寄信揚言「我會在台南把妳綁走性侵後痛扁一頓、我發瘋起來真的會做」，女同學打開電腦、嚇得立刻報警。陳男到案後坦承當時情緒有問題，但自己也不知道為什麼傳這些訊息，法官認定他無檢討悔悟之意，考量他輕度身心障礙，最後依恐嚇罪判他4月、可易科罰金。

事後，陳男依然瘋狂寄信給女同學，表示「我知道我反覆無常，但如果妳願意，我還是會等妳」、「我有在反省並檢討自己，妳陪我好嗎？」，女同學再度崩潰，認為自己的生活已經受到嚴重影響，再度報警提告。

法官發現，陳男高中時就因情緒問題求診，一度因穩定服藥並未回診，但其衝動控制能力及社交互動能力本就不佳，也因此有多次入院治療的紀錄。加上自閉的特質，難以適應社會。追求女同學遭拒時，一度暴怒、恐嚇

醫院鑑定結果顯示，陳男抗壓、社交成熟性低，自我評價偏向負向，較低自尊且害怕被拒絕，在其個人慾望未獲滿足時容易以操控、衝動及攻擊等反社會行為來表達憤怒與挫折感，確有ADHD，恐嚇女同學當下應屬心智缺陷、辨識能力不足。

高雄地院認為，陳男因患有精神疾病，對於自己的行為違法和控制能力降低，但犯後態度良好，坦承錯誤。審酌他此次犯行輕微，免除其刑，但須入相關處所監護2年，接受專業的精神醫學治療，協助早日復歸社會。