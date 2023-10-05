民進黨立院黨團今開記者會，針對國民黨過去擋軍購以及現在搞洩密做回應，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，陳水扁執政當時立法院第五屆和第六屆，想要購買美國軍購，國民黨總共擋了69次，才會讓當時擔任幹事長的賴清德大爆粗口。

劉世芳指出，國民黨當時在程序委員會，擋掉陳水扁政府想要購買美國軍購，當時立法委員席次共223席，國民黨第五屆擋了16次、第六屆53次，當時所謂泛藍席次，第五屆是115席、第六屆是114席，按照政黨比例當時立法院程序委員會由三個黨組成。

劉世芳表示，國民黨用席次來擋掉軍購案，當時的連戰先生還到大陸去訪問，賴清德才會跟國民黨立委對罵；民進黨立委洪申翰也說，這是非常惡質的，藐視立法院程序，陳水扁總統執政8年在軍購上面的特別預算連一筆都沒有通過過，全部被封殺掉，這就是為什麼當時賴清德幹事長這麼火大。

洪申翰指出，如果這筆特別預算有通過，可以在2013年就能獲得第一艘柴電潛艦，2019年還能把所有清單買到手，這就是國民黨跟親民黨幹的事情，為了政黨鬥爭不顧防衛能力的結果，現在好像又在搞洩密影響國防機密，在野黨的作法和動機還是沒有改變，希望大家把歷史看清楚。