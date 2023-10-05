台灣問題向來是中美高層會談交鋒重點。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，美國目前想把新冷戰帶給中國，甚至在在台海落下「芯（晶片）幕」，但北京非常清楚不能被美國綁架。他也強調，戰狼外交非中國外交常態，預期APEC峰會期間，「拜習會」成行機率大。

朱鋒在4日的亞洲前瞻峰會分論壇─「在戰略競爭時代下的中美合作」，作以上表述。

新加坡聯合早報報導，朱鋒還強調，台灣問題最重要的變化，是美國的對華政策和對台政策改變，將中國大陸的領土問題變成捍衛台灣的人權自由問題。北京為了阻止美台勾連只能打出軍事遏制這張「唯一的牌」，並派軍機在台灣周邊飛行。

朱鋒也指出，美國目前想把新冷戰帶給中國，美國製定的新遏制政策就是美國新冷戰戰略的核心內容，包括科技戰、貿易戰、數位戰、市場戰、意識形態戰。美國也在台海落下「芯（晶片）幕」，反映出台灣問題的複雜性，以及中美戰略競爭的新特點。

此外，朱鋒認為，主流的美國社會根本沒有做好接受中國崛起的心理準備，面對美國不尊重中國，妖魔化中國的崛起，並拉攏盟友對華打壓，北京過去幾年的對美政策出現起伏，對日本、韓國、澳洲等國也採取戰狼外交，以表達北京的不滿。

但朱鋒也認為，戰狼外交並非中國外交的常態，「外交常態還是強調更多直接地溝通交流對話，形成新的共識。」中美未來的互動必須朝著雙邊關係可管理，既競爭又合作，同時往可以和平共處的方向發展，彼此也需避免妖魔化對方。

他也表示，年底APEC峰會期間，中美領導人會晤的機會「可能性還是很大」，原因是美國國務卿布林肯6月訪華、雙邊高層恢復對話後，還須首腦外交發揮引領作用，繼續協調動員以推進雙邊對話機制。