當中華複合弓女團5日在杭州亞運射箭複合弓金牌賽，以229比230飲恨敗給印度摘銀，全隊走到混採區仍然滿臉笑容，黃逸柔說：「這次當然是笑呵呵！疫情延期造成訓練兩年多，我們每天早起練習很累，昨天我還小失眠，幸好很快進入狀況，且享受這場比賽。」

這支中華隊昨天奪銀過程驚險萬分，先在8強以1分之差氣走泰國(還是靠賽後檢視10分或9分箭險勝)，然後準決賽碰上實力超強的韓國，中華隊竟以230比224擊敗韓國闖進金牌戰，甚至金牌戰還跟印度糾纏到第4輪，才以1分之差飲恨敗北。

亞運生涯累積1金、1銀與2銅的陳怡瑄，卻強調擊敗韓國沒有特別想太多，只是想著必須繼續努力，盡力射好金牌戰，「今天能拿這面銀牌，並非是靠我自己，而是隊友、教練、防護員、體育署與國訓中心很多人的幫助，才有辦法拿到。」

至於陣中最年輕的王律勻表示，這是她第一次參加亞運，幸好全程都有「學姐」保護，才讓她有辦法拿下銀牌，由於她每次射完箭都很快就跑離射箭位置，讓媒體不禁問她為何如此？她笑著說：「因為我只想射完下來，別壓縮到後面學姐的射擊時間。」