國立海洋大學北寧路校區一帶，學生為了一時方便經常跨越雙黃線，相當危險。基隆市長謝國樑（右三）會勘表示將研擬增設行人穿越道，以穿越按鈕或時相調整的方式，讓學生過馬路更安全。（徐佑昇攝）

圖為國立海洋大學北寧路校區一帶，學生為了一時方便經常跨越雙黃線，相當危險。（徐佑昇攝）

國立海洋大學北寧路校區一帶的自行車道與人行道處，基市府也將重新規畫機車停車區，方便學生停車但不影響行人與自行車通行。（徐佑昇攝）

國立台灣海洋大學校地面積廣大，許多系館橫跨馬路，有學生往往為了一時方便冒險穿越北寧路，不僅違法也易生事故。對此基隆市長謝國樑5日上午至海大會勘表示，為保障學生安全，預計將增設行人穿越道，此外在人行道部分，將在不影響自行車道的情況下，重新規畫機車停車區，讓學生能有充足車位停靠，也不會阻礙行人。

避免海大學生穿越北寧路危險 謝國樑：增設行人穿越道及機車停車區

謝國樑表示，因為北寧路上常常有海大的同學會穿越馬路，也造成交通的不安全，因此今天特別來和海大校長許泰文和交通處、工務處一同會勘，希望能解決這個問題。

謝國樑說，他是希望能夠比照中正路類似的路段，設置有按鈕的行人穿越道，或是不同時段有不同的時相調整，預計會找3個地點增設，讓學生更安全，也讓市民與家長安心。

謝國樑補充，在海大校門口的公車亭也預計將由市府來協助建置，後續維護就交由海大管理，讓候車乘客與學生可以有一個舒適等車的空間。而在北寧路靠校區的人行道及自行車道部分，也會重新規畫適宜的機車停車區，方便學生停靠，但不會阻礙行人與自行車通行。

許泰文表示，很感謝市長謝國樑能親自來會勘，解決學生過馬路的安全以及停車和候車亭的問題，未來海大也會密切和市府配合，打造更美好的環境。