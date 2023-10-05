大陸央視新聞5日報導，今天是大陸十一黃金周假期第7天，明天即將收假，各地陸續迎來返程高峰，局部地區降水或影響部分機場航班起降，還將面對降溫、雨雪、颱風三大挑戰。4日高速公路網流量達6152.02萬輛、鐵路發送旅客1705.5萬人次，同比增長165.6％。同比2019年增長16.5％。預計5日大陸鐵路發送旅客1795萬人次，預計同比增加144.5％。同比2019年增長12.9％。

重點地區客流情況：4日北京局發送旅客135.2萬人次，同比2019年增長9.1％。廣州局發送旅客236.5萬人次，同比2019年增長19.5％。

運力安排：5日鐵路預計開行旅客列車1萬2351列，其中加開列車1729列。

大陸交通運輸部路網中心今早發布消息，4日大陸高速公路網流量6152.02萬輛，環比前一日下降1.26％，同比2022年增長65.25％。今天是長假第7天，大陸全國高速公路網仍保持高位運行。

大陸民航局空管局氣象中心今早發布消息，甘肅、陝西、四川、重慶、貴州局地有混合性降水雲團活動，伴有弱對流與積冰天氣，蘭州、西安機場有短時中雨或雨夾雪天氣。

此外，福建、廣東局地受第14號颱風「小犬」影響，將出現大風和陣雨天氣。福州長樂機場、廈門高崎機場將出現持續大風和降雨，將給航班起降帶來一定影響。

澎湃新聞報導，長假最後兩天，各地將迎來返程高峰。同時，颱風、冷空氣、雨雪等多種天氣已提前到位，對返程交通將造成一定阻礙。大陸中央氣象台提醒公眾，返程中要做好降溫、雨雪、颱風三大防護措施。

大陸中央氣象台消息，5日至6日，西北、西南地區陰雨雪天氣持續，且影響範圍較廣，青海中西部、甘肅西部等地有小到中雪或雨夾雪，局地有大到暴雪。其中今天白天至夜間，青海中西部、甘肅西部、西藏北部等地有小到中雪或雨夾雪，青海西北部局地有大雪，西藏東南部、陝西中南部、四川北部和東南部、貴州西北部、雲南東北部等地部分地區有大到暴雨；明天，降水區南壓，四川、重慶、貴州、雲南等地部分地區有中到大雨、局地暴雨，甘肅、陝西等地降水減弱。

過去一天，受冷空氣影響，東北地區、華北、內蒙古等地出現明顯降溫，黑龍江、吉林、遼寧等地部分地區最高氣溫降幅超過10℃。預計今明兩天，冷空氣主體將南下給中東部等地帶來降溫天氣。

此外，今年第14號颱風小犬已轉成強颱風級，中心已於5日08時20分前後在台灣鵝鑾鼻登陸，台灣南部沿海最大陣風超過15級（48米／秒）。

預計小犬將以每小時10～15公里的速度向偏西方向移動，趨向廣東東部近海，強度逐漸減弱。明後兩天，廣東東部、福建南部等地將出現較強降雨。