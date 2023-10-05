警方埋伏於新北市五股區一間超商外，逮捕詐團集團車手、監控手兩人，依法究辦。（翻攝畫面）

警方埋伏於新北市五股區一間超商，逮捕到詐團集團車手，並在超商外逮捕監控手，依法究辦。（翻攝畫面）

新北市一名49歲錢姓女子加入詐騙集團設置的LINE「投資賺錢為前提」群組，匯了50萬元買股票，上個月16日詐團以她申購股票成功，要求交割256萬元現金，引起女子懷疑報警處理，警方確認是詐騙，埋伏在女子與詐團約定的超商，18日在新北市五股區逮捕車手及監控手，警訊後依法究辦。

據了解，錢女日前在臉書社群看見一則假投顧公司的投資廣告，吸引錢女加入LINE群組，詐團以話術誘騙女子匯出50萬元買股，9月16日又以成功申購到股票，要求面交256萬元現金，錢女察覺有異報警求助，警方一聽就知道是詐騙伎倆，因此與錢女合作誘出詐團成員。

9月18日中午，錢女前往五股區成泰路三段一家超商面交，警方在超商內埋伏同時在周圍進行注控，錢女與24歲車手何姓男子完成手續交付收據時，上前逮捕，並在超商外逮捕24歲監控陳姓男子，現場查扣假2台手機、偽造證件、印章及贓款等證物，一併帶回派出所偵辦，訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局表示，現行投資詐騙常使用FACEBOOK或YOUTUBE等社群平台投放廣告，表示有「穩賺不賠」、「高獲利」、「資深老師帶領」等用語吸引被害人加入該聯繫方式，隨後以成功申購股票或是繳納交易所得稅、手續費等語要求被害人匯款、面交款項。

蘆洲警分局成州所所長李延昱呼籲，投資理財應透過正式管道，透過銀行開立股票帳戶進行股票操作，勿輕信網路標股廣告，以免誤入詐騙集團圈套，損失金錢還有可能變成洗錢人頭帳戶。