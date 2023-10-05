行政院會5日通過內政部《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正草案，增訂公共場所開槍射擊特別處罰，違者可處7年以上有期徒刑，併科1500萬元以下罰金；同時全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，若未經許可製造、販賣子彈，意圖供自己或他人犯罪者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

內政部表示，近來陸續查獲新型態改造槍砲，造成多起傷亡案件，今年查緝的非法槍彈9成為非制式槍枝。此次修法分為4大要點，分別全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，增訂槍砲、彈藥主要組成零件材質與種類及殺傷力認定基準，增訂公共場所開槍加重處罰及修正自首必減刑改得減刑，增訂對槍砲業者行政檢查的溯源管理。

過去幫派份子若在公共場所開槍，僅能依持槍罪處5年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，此次增訂特別處罰條文，並依持有槍枝種類加重其刑。草案明定，若持有制式或非制式火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍等，可處7年以上有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。 若以制式或非制式鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍、魚槍等開槍，可處5年以上、12年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

同時為防範犯罪行為人故意在開槍後攜械自首，僥倖尋求減免刑責，修法也將「必減刑」修正為「得減刑」。

修正草案也將模擬槍提升為刑法規範，子彈零件列行政罰。以製造、販賣、運輸或轉讓公告查禁的模擬槍者為例，現行可處250萬元以下罰鍰，修正草案則增加刑罰，違反者可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科700萬以下罰金。

另外，現行法規對子彈零件未有規範，此次將全數納管，增訂未經許可，製造、販賣、運輸子彈主要組成零件者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金；轉讓、出租、出借者，可處3年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。意圖供自己或他人犯罪，而犯上述二項罪者，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。

同時，修法增訂中央機關得遴聘相關機關代表及專家學者組成「槍砲彈藥審認爭議諮詢小組」，提高現行為釐清槍砲彈藥主要組成零件種類及模擬槍審認爭議的「槍砲彈藥管制審議會」位階，增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準。

另增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，若規避、妨礙或拒絕檢查，甚至不願供資料者，可處20萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次處罰及強制執行檢查；為鼓勵自新，修正違反槍砲條例以外之罪受判處有期徒刑以上之刑確定，且未經宣告緩刑或經宣告緩刑被撤銷者，始廢止或撤銷許可。