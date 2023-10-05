中颱小犬4日整晚狂吹強風，車輛疑被掉落的鋼架砸到。（嘉義市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

中颱小犬狂吹強風，車輛疑被倒樹壓毀。（嘉義市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

中颱小犬狂吹強風肆虐，嘉義市多處道路路樹倒塌，陸續搶修。（嘉義市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

中颱小犬4日整晚狂吹陣陣強風，路樹倒塌最慘，目前有67件，另有廣告招牌掉落、圍籬傾倒、數輛自小客車遭壓毀受損等災況，陸續搶修中，嘉義市政府表示，颱風今（5）日上午8時20分登陸後出海，強度稍減，但嘉義市仍在陸上警戒範圍內，須嚴防強風大雨。

小犬颱風整夜狂吹強風，「碰、碰」聲徹夜響不停，還夾雜「咻、咻」的風嘯聲，挺嚇人的，嘉義市東區紅毛埤有車輛被倒塌的樹壓壞了，西區世賢路一段也有汽車被掉落廣告物砸到，車主心驚驚；自由路、世賢路、友忠路、大雅路等多處道路紛傳路樹折斷、倒塌影響交通等災況。

今天放颱風假，民眾關心垃圾清運是否也停止？嘉市府環保局表示，今天正常清運垃圾、資源回收。

嘉市府交通處表示，公共自行車YouBike2.0自凌晨12點起暫停營運，另視風雨狀況恢復；市區公車（中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線）及幸福巴士（樂活1、2、5路及趣淘3路）全面停駛，後續公車行駛訊息請查詢嘉義市政府全球資訊網。

市長黃敏惠責成市府各局處持續強化防颱整備，尤其「工地防颱」及「市區排水暢通」是重中之重，密切注意颱風動態迅速應變。

黃敏惠也呼籲，放颱風假是維護民眾安全，請市民減少不必要外出，更勿前往蘭潭後山，還有，登革熱疫情仍嚴峻，請民眾共同防制病媒蚊孳生源。