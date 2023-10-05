內政部國土管理署核定苗栗縣政府改善後龍鎮大山國小前方苗9線道路行人通道。（謝明俊攝）

內政部國土管理署核定苗栗縣政府改善竹南鎮山佳國小前方道路行人通道。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，經交通部公路局及內政部國土管理署同意後，核定7案工程計畫，總經費1億1千5百多萬元，其中竹南鎮中興商工及山佳、竹興國小周邊道路改善就花費近5千萬元，都已完成前期規畫，工程設計已送國土署審核後即將發包施作。

苗栗縣政府針對友善行人重要路口改善，尤其是校園周邊道路行人通道不良路口，積極爭取內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費補助，依序改善縣內各級學校周邊路口及行人通道安全改善，今年共獲國土署核定補助7案，共1億5千餘萬萬元。

其中，竹南鎮大營路與博愛街、自由街、建興街及中興商工校門等重要通行路口，來往人車通行密度高，因大營路的人行空間不足，影響民眾及中興商工學生通行安全，尤其是上下課、上下班時間，常可見到人車搶道情形嚴重。

根據竹南鎮公所規畫設計，將全面加寬大營路沿線3處路口人行步道，並符合無障礙規範及路口改善要求，改善人車分道需求，總經費1，895餘萬元，竹南鎮公所自籌227萬元，目前進入發包作業，預計工期1年完成。

另外，竹南鎮公所並提報山佳國小及竹興國小校園周邊安全道路改善計畫，獲得國土署核定補助2，600多萬元，竹南鎮公所自籌360萬元，目前2案都已完成前期規畫細部設計，設計案已送國土署審核，待核定後就可發包施作。

另外，後龍鎮大山國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫，總預算為2千萬元，規畫由大山國小前方苗9線通往苗8線明山路至大山火車站，將新設實體人行道，保障學校1百多名師生通行安全。