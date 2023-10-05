中秋節連假國旅訂房率5成創今年新低，不少網友批國旅住宿價格太高，酸稱「窮人出國玩、有錢人國旅」，對此，新北市旅館商業同業公會理事長曾美娟今出席「新北金好住」行銷活動表示，新北雙十連假訂房率約8成，中秋連假偏向返鄉而非出遊，直言國旅房價太高遭抹黑，因很多動輒上萬元的房價都包含餐食，網友不該忽略其附加價值。

針對國旅房價太高惹議，曾美娟說，看好下半年的國旅住房率，因為疫情解封，民眾都開始旅遊，認為也有1000、2000元的房價選擇，很多1萬多元的房價都包三餐，網友不能用這樣方式來評論，應依預算選擇適合旅宿。

9月28日才剛開幕的新北林口爵怡溫德姆酒店總經理林祝三表示，雙十連假的訂房率約有4到5成，坦言住宿率難免受到民眾瘋出國衝擊，畢竟受疫情影響，大家悶了3年都想出國玩，但強調酒店以商務客及國外團客為主，訂房率不會受到影響。

天籟陽明山渡假酒店則表示，酒店中秋推出戶外BBQ活動很受歡迎，所以中秋連假滿房，不過坦言多少有受到國人出國旅遊影響，但也會有國外旅客來住房，因定位是渡假飯店加上迎來溫泉季，雙十連假目前訂房率也有9成，看好下半年的訂房率。

新北市觀旅局今在新北市政府6樓大禮堂舉辦「新北金好住」系列行銷活動，鎖定疫後可觀的旅遊市場，帶領新北市旅宿業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠及農特產品等業者，與來自北北基桃等縣市的旅行業者，以大型「推介會」的方式面對面共同交流，一起作夥合作拚觀光。

配合行銷活動，觀旅局10月11日至11月29日，每周三在「新北旅客」FB粉絲團推出「新北金好住，許願讓您住」抽獎活動，只要按讚加留言分享，就有機會抽中您想許願入住的新北優質旅宿招待券，此外，還有新北觀光工廠體驗券、特色伴手禮商品等許多獎項。

觀旅局長楊宗珉表示，疫後國內外旅遊需求大幅提升，為持續優化觀光接待環境，新北市的旅宿業者非常努力的提升軟硬體設施及服務品質，市府也積極輔導旅宿業者取得新北市「優良旅館」及「魅力民宿」的認證，以提升本市旅宿產業競爭力，提供來新北遊宿的旅客一個安心、比家更舒適的住宿環境。

楊宗珉說，今年還特別與日本茨城縣小美玉市合作，小美玉市市長也親自預錄影片邀請台灣民眾前往小美玉旅行。此外，行銷影片也會搭配英、日、韓等多國語言字幕，行銷國際爭取國外旅宿來探訪新北觀光，讓更多人知道新北市旅行的美好。