第一屆「媽祖盃台灣茶王賽」在台中豐原慈濟宮舉辦。（陳淑娥攝）

第一屆「媽祖盃台灣茶王賽」在台中豐原慈濟宮舉辦。（陳淑娥攝）

第一屆「媽祖盃台灣茶王賽」在台中豐原慈濟宮舉辦。（陳淑娥攝）

福建湄洲媽祖擬11月赴台巡安，兩岸交流除了迎來宗教盛事外，由福建湄洲媽祖廟舉辦的「媽祖盃台灣茶王賽」，今年首次在台中舉辦。主辦單位台灣茶葉運銷合作社表示，「台灣高山茶項目」賽事早上在豐原慈濟宮登場，共計187件參賽，將選出25件得獎茶葉，11月送至湄洲媽祖祖廟進行供奉展示，提供另一種銷售管道。

「2023年媽祖盃台灣茶王賽」由台灣茶葉運銷合作社主辦，今年首次在台中市舉行，「台灣高山茶項目」早上10點於豐原慈濟宮登場，主祭官台灣茶葉運銷合作社理事主席杜西銓率領理監事成員會同慈濟宮主委陳誌鋒等人，進行「向媽祖敬茶」團拜儀式，立委江啟臣、市議員張瀞分也共襄盛舉。

台灣茶葉運銷合作社理事主席杜西銓表示，台灣高山茶5大茶區包括台中和平、南投信義、嘉義梅山等，高山茶相當優質，今年是「媽祖盃台灣茶王賽」第一屆，「台灣高山茶項目」特別選在台中市舉行，吸引全台178件參賽，上午選出60件進入下午決賽，25件得獎茶葉在10月中旬公布，將於11月第8屆媽祖文化論壇期間，送至湄洲媽祖祖廟進行供奉展示。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒指出，在豐原媽祖的庇佑之下，讓賽事圓滿順利，希望這是好的開始，未來愈辦愈好。

立委江啟臣指出，台中的高山茶相當有名，每位茶農都有競爭力，這次在媽祖的見證下，將帶動台灣茶名聲及競爭力，更重要是喝茶要配餅，未來若能舉辦台灣餅王賽，讓種茶及做餅的職人都能感到驕傲。

台灣茶葉運銷合作社經理吳智中提到，台灣茶葉外銷大陸受阻，加上越南茶魚目混珠充斥市面，茶農近兩年面臨困境，媽祖盃台灣茶王賽除了可增進兩岸交流外，也希望透過活動，打開茶葉銷售的另一種管道。

另外，現在年輕人習慣喝咖啡，且一般民眾認知喝茶會睡不著，吳智中表示，這是錯誤觀念，茶中含有兒茶素、咖啡因及胺基酸，兒茶素帶澀、咖啡因會苦、胺基酸則是鮮甜，民眾品嘗茶湯時，只要不會澀到咬舌頭，吞下去喉嚨不苦，這道茶就不會讓人睡不著，高山茶因平均日照短，使得高山茶味甘不苦澀。