小犬颱風來襲，公路局表示，到今（5）日中午12點共預警性封閉7處路段，其中台20線在高雄市桃源區勤和-復興段及台東縣海端鄉向陽-初來段兩端都封閉。

7處預警性封閉路段，之後都會視風雨狀況開放通行，包括：花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600~131K＋500關原-慈恩，4日22時起預警性封閉。

台東縣太麻里鄉台9線397K＋250~398K＋600金崙大橋，4日13時起預警性封閉。高雄市桃源區台20線93k~98k＋700勤和-復興，4日22時起預警性封閉。

台東縣海端鄉台20線149K~198K＋500(向陽-初來)，於4日16時起預警性封閉。

另花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K＋750豐南村-北源、屏東縣三地門鄉台24線27K＋400~37K＋300德文路口-神山、高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K那瑪夏-五里埔，都是4日22時起預警性封閉。

道路災阻路段1處，台24線27k＋000霧台公路路樹倒塌，預計5日14時開放通行。