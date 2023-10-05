雙十國慶馬上就要到了，總統蔡英文今 （5）日在臉書PO出國慶影片，以「台灣的聲音」為主題，盼能藉由這部100秒的影片，讓大家都可以聽到台灣不同的聲音。另外在影片片尾，也特別寫上「慶祝中華民國一一二年國慶」、「民主台灣、堅韌永續」等標語。

總統蔡英文5日在臉書公布2023雙十國慶影片。（圖取自蔡英文總統臉書）

蔡英文表示，台灣這塊土地上，有很多不同的聲音。台灣的民主、自由和多元、包容，讓我們可以聽見各式各樣的聲音，也可以發出屬於自己的聲音。「聲音，可以是一種工具，可以辨識情況；聲音也可以是一顆時光膠囊，保存美好記憶。」

蔡英文還提到，在台灣，我們可以聽到小吃店裡的新聞播報聲、運動選手拿下金牌播放著國旗歌、新住民自在用母語聊天、競選車喊著口號穿梭街道、長輩在公園跳運動操。

最後，蔡英文強調，這些看似平凡的聲響，記錄著我們的過去，指引著我們的未來。「我相信，每一個人心中，都有一段能夠代表台灣的聲音。我想請大家借我100秒，一起聽聽屬於台灣的聲音，用聲音喚起屬於我們的台灣記憶。」

儘管蔡英文臉書通篇沒提到中華民國，然而在該部影片結尾，卻緩緩出現國歌悠揚的旋律，最後在一片白幕中，出現國旗、以及「慶祝中華民國一一二年國慶」標語。似乎在回應前總統馬英九批評，誰改了國名、表態拒參加「台灣國慶日」一事。

總統蔡英文5日在臉書公布2023雙十國慶影片，片尾出現「慶祝中華民國一一二年國慶」。（圖取自蔡英文臉書）

不過對於該影片，不少網友紛留言「人民的聲音，民進黨政府都聽不到了，還想讓世界聽到？」、「貪腐的聲音世界都聽見了」、「我想聽到妳高興時發出的聲音，哈哈哈哈哈」、「只要沒有民進黨的聲音，台灣就會平靜、幸福、光榮」；不過也有人稱讚以國歌配上影片讓國歌很好聽、「謝謝總統」。

影片全文：

「你聽見了嗎？有沒有任何聲音曾讓你感覺到幸福、感到平靜、感到光榮、感到我們並不孤獨；你聽見了嗎，在這裡我們可以容納不同的聲音，選擇想要的聲音，或者發出我們自己需要的聲音，當吵雜成為一種鄉愁，當這些聲音凝聚我每一個人，我們相信，只要堅定，就能清晰，在巨響來臨前，我們一定會見到燦爛的光。」