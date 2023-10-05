基隆市長謝國樑5日受訪時表示，總統大選若藍白兩黨沒辦法合作選的話，可以說是必輸無疑。他說，他被外國駐台媒體問到藍白合問題時，認為藍白還有機會和解。他直指，若任何一方可以單獨勝選，那麼或許還會有僥倖心態，但從現況來看，若不合作可以說必輸無疑。

謝國樑4日晚間與國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同出席國民黨國慶晚會。謝國樑說，在晚會中，有不少外國駐台媒體及駐台使館問到他藍白合的問題。他認為，雙方都應該多一點耐心、同理心，體諒對方的立場，藍白還是有機會和解。

謝國樑直說，以他個人的角度來看，目前狀況若藍、白兩黨任何一方在這次的總統大選中，有單獨勝選的機會，那麼那一方就一定會有僥倖的心態；但現在很明顯的是，若藍白兩黨無法合作，共同投入總統大選，則可以說是「必輸無疑」。他說，在這樣的情勢下，藍白雙方就必然會去考慮合作這件事情。

謝國樑將藍白合形容為夫妻關係，盡量少為自己想、多為對方著想，若能夠這樣，不管是家庭關係、夫妻關係或是藍白關係，就會比較和氣，最後也會成功。

謝國樑說，反之若大家都不幫對方想，那麼破局的機會就比較高。「如果破局，那就沒有任何機會選贏。」謝國樑最後強調。

至於外界質疑這次小犬颱風，基北北桃四市的市長還在4日晚間參加國民黨國慶晚會，謝國樑表示，的確正值颱風期間，但目前正值國慶月，國民黨的國慶酒會本就是既定的計畫，並且邀請了駐台使館及駐台外媒，外國朋友來了，盡禮儀盡量款待，並且與外國友人們，共同慶祝中華民國生日快樂，僅此而已。